Juventus, Gatti e Pogba corrono verso la Lazio | Allegri spera

In attesa della ripresa del campionato, Allegri pensa già alla Lazio, quando torneranno a disposizione probabilmente Gatti e Pogba.

Juventus, buone notizie per Allegri

I due sono tornati ad allenarsi proprio in vista della sfida dell’Allianz Stadium, quando Allegri potrà contare sui due calciatori. Questo il punto fatto da Paolo Aghemo, e riportato da Tuttojuve.com: “9 giorni per preparare la sfida contro la Lazio ed è uno spazio che può consentire a Massimiliano Allegri di avere sia Pogba che Gatti. Entrambi alle prese con dei fastidi. Gatti alla caviglia, Pogba un problema di sovraccarico muscolare però il tempo consente durante queste sosta di lavorare con le terapie e con un lavoro programmato e differenziato per poter essere a disposizione contro la Lazio. Abbiamo visto quanto importante sia per la Juventus avere a disposizione Pogba anche solo uno spezzone di partita”.