Juventus, ecco il vero Pogba: Allegri ritrova la qualità in mezzo al campo

La Juventus mette a segna un altra vittoria importantissima prima della sosta delle Nazionali. Nel match di ieri sera contro l’Empoli, i bianconeri, hanno dimostrato di aver voltato pagina sulla passata stagione e di concentrarsi al massimo sull’unico obiettivo valido, ovvero il ritorno in Champions. A fare un grande prestazione è stato anche Paul Pogba che, al suo rientro in campo, ha dato qualità alle manovre e sicurezza in mezzo al rettangolo verde.

Juventus, Allegri ritrova il numero 10 ?

Una prestazione solida da parte dei bianconeri, in controllo quasi sempre del match. Ecco, mancava però la fantasia e la qualità. Quella che Pogba ha dato dal suo ingresso fin da subito. La squadra con lui ha un’altra fluidità, quasi un altro spirito. Prova giocate che altri faticano solo ad immaginare. La nuova Juventus ha la corsa degli esterni, la forza di Chiesa, la fame di Vlahovic. La qualità spetta a Paul. L’unica piccola sbavatura è l’infortunio nel finale, che speriamo non sia troppo grave.