Top & Flop di Empoli-Juventus Chiesa torna al centro del villaggio

Top & Flop di Empoli-Juventus

EMPOLI:

DIFESA 5 C’è ancora molto da lavorare per Zanetti, mancano sicuramente i meccanismi difensivi.

CENTROCAMPO 5 Lo strapotere fisico dei bianconeri si è visto, manca e anche tanto Akpa Akpro.

ATTACCO 4 Semplicemente non pervenuto, zero tiri in porta

MIGLIORE 7 Berisha Para un rigore a Vlahovic, stelle due reti incolpevole.

PEGGIORE 4 Caputo, nessuna occasione a referto.

JUVENTUS:

DIFESA 7 Nella serata del ricordo della morte di Scirea non poteva non segnare Danilo, Cuore di capitano Nessun patema per la difesa bianconera

CENTROCAMPO 6,5 Miretti non nella serata migliore , sbaglia alcuni passaggi, molto meglio con Pogba in campo.

ATTACCO 7 Un voto in meno per l’errore di Vlahovic dal dischetto, l’intesa con Chiesa sta migliorando.

MIGLIORE 7 Chiesa Nel primo tempo ha il freno a mano tirato, nella ripresa si scatena e segna la rete del raddoppio con una volata solitaria. È tornato al centro del villaggio.

PEGGIORE