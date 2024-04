Milan, tanti i nomi per la panchina | Due vecchie conoscenze della Serie A in pole

Continua il casting per il nuovo allenatore del Milan, dopo la frenata per Julen Lopetegui.

Julen Lopetegui probabilmente non sarà l’allenatore del Milan nella prossima stagione, dopo che la notizia dei contatti tra la società e l’allenatore spagnolo ha portato a immediate contestazioni da parte dei tifosi. Ci sarebbe da riflettere sul fatto che una società che vuole professarsi competente segua il sentimento popolare, ma fatto sta che ora il Milan riparte col suo casting per il nuovo allenatore.

Fonseca e De Zerbi i nomi caldi in casa Milan, Conte è il sogno di Ibra

Il sogno di Zlatan Ibrahimovic sarebbe Antonio Conte, dato però in queste ultime ore molto molto vicino al Napoli. Per questo, altri sono i nomi su cui i dirigenti del Milan stanno riflettendo nelle ultime ore. In pole ci sono due allenatori che conoscono bene la Serie A, Paulo Fonseca, ex Roma e ora tecnico del Lille, con cui sta facendo molto bene, e Roberto De Zerbi, che potrebbe finalmente misurarsi in una grande piazza. Il contratto col Brighton prevede però una clausola rescissoria da 15 milioni di euro e questo può complicare notevolmente la pista. C’è infine Mark Van Bommel, che al Milan ha vinto uno scudetto da compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic, oggi guida l’Anversa e resta un candidato credibile.