La Juve di Allegri espugna Empoli (0-2)

La Juventus ritrova la vittoria contro l’Empoli al Castellani. Bianconeri in vantaggio al 24′ con Danilo, che mette in rete dopo una confusionaria carambola sopraggiunta dagli sviluppi di un calcio angolo. Al 39′ Vlahovic fallisce l’occasione del raddoppio dagli undici metri, a seguito di un penalty causato da un fallo di Maleh su Gatti.

I bianconeri ritrovano i tre punti a Empoli

La Juventus prova a chiuderla nella ripresa, prima con Chiesa, poi con Pogba (gol annullato per fuorigioco di Vlahovic). Il 0-2, però, arriva all’82 con Federico Chiesa, che supera Berisha e mette in rete a porta sguarnita il gol che chiude la sfida. Juventus vicina allo 0-3 prima con Milik, che,al 90′, di testa, colpisce la traversa su cross di Weah, e poi Kean. I bianconeri, alla seconda vittoria stagionale, salgono quota 7 in classifica; per toscani arriva terza sconfitta consecutiva in tre partite disputate.

Empoli-Juventus, risultato e tabellino

0-2

Reti: 24′ Danilo (J), 82′ Chiesa (J)

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Maleh, Marin (72′ Kovalenko), Fazzini (61′ Grassi); Baldanzi (62′ Cancellieri), Caputo (72′ Destro), Cambiaghi (84′ Gyasi). A disp. Perisan, Stubjar, Grassi, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Ebuehi, Bastoni, Ismajli. All. Zanetti.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (84′ Weah), Miretti (62′ Pogba), Locatelli, Rabiot, Kostic (70′ Cambiaso); Chiesa (84′ Kean), Vlahovic (70′ Milik). A disp. Pinsoglio, Daffara, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Pogba, Fagioli, Weah, Nicolussi Caviglia, Milik, Yildiz, Iling-Junior, Kean. All. Allegri.