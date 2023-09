Calciomercato Juventus, Giuntoli al lavoro per Kostic: l’esterno può partire a gennaio

Se il calciomercato in entrata è stato chiuso da tempo per la Juventus, sia per risanare il bilancio sia perché la rosa è stata reputata pronta per competere, quello in uscita può ancora offrire qualcosa, col nome di Filip Kostic che è al momento il più citato all’interno delle testate giornalistiche, italiane e non solo.

Calciomercato Juventus, la situazione di Kostic

La cessione di Kostic permetterebbe alla Juventus di ottenere un gruzzoletto che, vista l’attuale situazione economica della società, risulterebbe significativo. Secondo quanto riporta TMW, l’unica squadra che si sarebbe fatta avanti per il serbo è il West Ham, che è alla disperata ricerca di un esterno offensivo, anche se tra i due club non è ancora stato raggiunto alcun accordo. Cristiano Giuntoli cercherà di ottenere almeno 15 milioni di euro. Da capire anche la formula, che potrebbe essere anche di prestito, con diritto od obbligo di riscatto.