La Juve ha incassato 58 milioni: ecco quanto può ricavare ancora dalle cessioni future

È stato un mercato di pochi cambiamenti in casa Juventus. In entrata c’è stato solo l’arrivo di Weah mentre Giuntoli si è mosso tanto in uscita. Di Maria, Bonucci, Cuadrado sono andati via a zero mentre Paredes era rientrato a Parigi prima di arrivare a Roma. Queste quattro partenze hanno fatto risparmiare ben 19 milioni di euro netti alleggerendo il monte ingaggi.

Altri soldi possono arrivare nel prossimo futuro

La bilancia del mercato bianconero registra 58 milioni incassati e 82 spesi. Con la cessione di Zakaria al Monaco è arrivato un ottimo bottino da reinvestire ma i possibili riscatti di Pellegrini, Rovella, De Winter e Arthur possono fruttare alla Juve altri 50 milioni.