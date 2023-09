Calciomercato Juventus, Pogba tentato dall’Arabia

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i club dell’Arabia Saudita starebbero ancora pensando di puntare su Paul Pogba, dato che il calciomercato in alcuni campionati rimarrà aperto ancora per una settimana, fino al 7 settembre. Inoltre, ci sono voci provenienti dall’Arabia Saudita che indicano un interesse per Pogba da parte di squadre come l’Al Ahli e l’Al Ittihad.

Calciomercato Juventus, Pogba addio vicino

Tuttavia, al momento, non è certo se il numero 10 della Juventus accetterà questa opportunità. La sua decisione di unirsi o meno alla squadra saudita rimane incerta e potremmo avere ulteriori dettagli nei prossimi giorni o, al più tardi, durante la finestra di mercato di gennaio. Una cosa sembra certa: in Arabia Saudita, sia nel breve termine che nel mercato invernale, c’è un forte desiderio di vedere Pogba indossare la maglia della loro squadra.