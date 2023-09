Calciomercato Inter, il futuro del centrocampista è in bilico

Hakan Chalanoglu, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Stefano Sensi, Davide Frattesi, Davy Klaassen, Kristjan Asllani, Lucien Agoumé. Sono questi gli 8 centrocampisti che l’Inter ha nella sua rosa. Se i primi 6 si alterneranno nel corso della stagione, diversa è la situazione per quel che riguarda Asllani e Agoumé. Il primo per ora non è mai sceso in campo nelle prime 2 di campionato, ma potrebbe sicuramente racimolare qualche minuto nel corso della stagione. Per Agoumè, invece, il discorso è molto diverso, poiché le possibilità che scenda in campo sono limitatissime, vicine allo 0.

LEGGI ANCHE: Inter, Zilliacus: “I tifosi mi incitano a comprare il club” |

Calciomercato Inter, ecco dove giocherà Agoumé

Dopo le 15 presenze col Troyes nella passata stagione, il centrocampista ha bisogno di minutaggio. Per questo motivo nei prossimi giorni, l’Inter prenderà in considerazione in offerte provenienti da Turchia, Svizzera e Portogallo.