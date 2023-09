Juventus, Ferrara su Bonucci: “Ha scelto la soluzione migliore. Gli auguro il meglio”

Nella serata di Roma-Milan, Ciro Ferrara ha parlato a DAZN della situazione legata a Leonardo Bonucci: “Leo ha scelto la soluzione migliore per non restare fermo. In bocca al lupo a lui, ha fatto vedere grandi cose alla Juventus. Possiamo solo augurargli il meglio, non contro le italiane (ride, ndr).”

Bonucci all’Union Berlino

La cessione di Bonucci all’Union Berlino porta anche un impatto negativo sul bilancio 2022/23 della Juventus. Di seguito il comunicato dei bianconeri: “Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2022/2023 pari a € 5,6 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore”.