Calciomercato Juventus, arriva un potenziale fenomeno: ha firmato un triennale

I bianconeri si assicurano un altro talento in prospettiva

La Juventus ha sempre un occhio di riguardo al futuro. Dopo l’acquisto del giovane terzino Livano Comenencia, classe 2004 arrivato dal PSV per 3 milioni di euro, Giuntoli si accaparra un altro baby talento. Si tratta di Patryk Mazur, centrocampista polacco classe 2006 dotato di grande tecnica e in patria prevedono già un futuro di alto livello per il ragazzo.

L’idea della dirigenza per il ragazzo

Se il terzino olandese è stato acquistato per aggregarsi inizialmente all’Under 23, per Mazur i piani sono diversi. Essendo più giovane farà parte dell’Under 17 bianconera con l’obbiettivo di inserirlo il prima possibile nella squadra primavera. Il polacco ha firmato con la Juve un contratto triennale.