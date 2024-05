Juventus, torna un campione d’Europa nello staff dirigenziale bianconero

La Juventus prepara il suo futuro con Thiago Motta allenatore e cominciano a delinearsi anche le idee sullo staff che affiancherà il tecnico a livello dirigenziale nella sua avventura in bianconero. E’ fondamentale che ci sia intesa e condivisione sul progetto e sulle idee che saranno di mercato. Con Giuntoli arriveranno a breve le ufficialità di Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli che affiancheranno l’ex dirigente del Napoli nel suo lavoro.

Chiellini torna alla Juve da dirigente

Nello staff dirigenziale potrebbe aggiungersi anche Giorgio Chiellini che rientrerà in Italia dall’esperienza negli Stati Uniti dopo l’apprendistato ed è pronto a studiare da manager, ed affiancare a livello dirigenziale Giuntoli come riferisce la Gazzetta dello Sport. Potrebbe essere una figura di grande valore per incarnare lo stile Juventus e far capire i valori del club a chi è arrivato da poco. Con Thiago Motta hanno giocato insieme con la Nazionale un Europeo e hanno un bel rapporto, la Juventus comincia così a mettere le basi sul suo futuro.