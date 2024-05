Roma, idea Soulé per sostituire Dybala | Le ultime

La Roma ha messo nel mirino Matias Soulé, in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, l’argentino attualmente di proprietà della Juventus sarebbe sulla lista del club giallorosso come possibile sostituto di Dybala.

Roma, nel mirino Soulé

La permanenza di Paulo Dybala nella Capitale è in dubbio e la società giallorossa si sta cautelando cercando possibili alternative. Tra le possibili opzioni c’è proprio Matias Soulé, che in questa stagione si è fatto notare positivamente con la maglia del Frosinone. Il giovane argentino ha segnato 11 gol e fornito 3 assist per i compagni. Per cederlo, però, la Juventus valuta il cartellino del classe 2003 almeno 30 milioni di euro.