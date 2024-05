Verso Empoli-Roma, De Rossi ritrova Dybala | I numeri dell’argentino

Ultima gara della stagione per l'attaccante argentino?

Empoli-Roma, c’è Dybala

Buone notizie in vista del finale di stagione per De Rossi. Il tecnico giallorosso a pochi giorni dalla sfida di domenica contro l’Empoli, potrà contare anche su Paulo Dybala, che ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo dopo aver giocato l’ultima sfida contro il Genoa di Alberto Gilardino. Quella prossima potrebbe essere la presenza numero 53 per la ‘Joya’ con 25 gol all’attivo.