Calciomercato Juventus, Bonucci all’Union Berlino: programmate le visite mediche

Dopo numerose e a tratti “infinite” settimane, il destino di Leonardo Bonucci sembra finalmente essersi definito, con la Juventus che da tempo aveva a lui comunicato le proprie intenzioni sulla sua presenza in rosa. Una storia d’amore conclusasi nel peggiore dei modi, col classe 1987 che ha più volte espresso, a detta sua, la mancanza di rispetto su di lui esercitata da parte della società.

Calciomercato Juventus, i dettagli dell’operazione Bonucci

Come riporta SkySport, nelle ultime ore Bonucci avrebbe dato la conferma all’Union Berlino per il trasferimento nella capitale tedesca, con le visite mediche che sono in programma per venerdì 1 settembre. Il contratto verrà firmato subito dopo quest’ultime, e dovrebbe essere di un anno con possibile opzione per il secondo. La Juventus pagherà inoltre una parte dell’ingaggio (ossia 3.5 milioni lordi a proprio carico) del giocatore, il quale tornerà a giocare la Champions League dopo meno di un anno.