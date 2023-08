Calciomercato Juventus, un club inglese su Kostic: contatti avviati

La Juventus cercherà, da qui fino alla fine del mercato, di muoversi solamente in uscita provando a piazzare qualche giocatore. Dopo aver disputato zero minuti nelle prime due di campionato, Filip Kostic potrebbe essere con le valigie in mano. Il serbo interessa ai giallorossi ma nelle ultime ore è rientrato in gioco il West Ham.

Contatti tra Juve e West Ham

Gli Hammers starebbero valutando il giocatore ma il poco tempo a disposizione non aiuta per avviare una trattativa. I bianconeri lo valutano 15 milioni di euro ma hanno aperto anche al prestito con obbligo facilmente raggiungibile. Vederemo se negli ultimi istanti di mercato succederà qualcosa in chiave Kostic.