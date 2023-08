Calciomercato Juventus, l’Atalanta punta l’attaccante bianconero

L’Atalanta sta puntando l’attenzione su Samuel Iling-Junior, esterno d’attacco attualmente in forza alla Juventus. Nonostante l’interesse della squadra lombarda, al momento la trattativa rimane in sospeso. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, anche se il giovane classe 2003 sembra destinato a lasciare la Juventus, il trasferimento non è ancora stato definito a causa delle complicazioni incontrate.

Calciomercato Juventus, i bianconeri chiedono almeno 20 milioni per Iling

In questa stagione, finora, ha già preso parte a due partite di campionato, offrendo un assist nei 44 minuti in cui è stato impiegato da Massimiliano Allegri. Nel frattempo, la Juventus sembra essere disposta a cedere Iling-Junior a una squadra di minor prestigio, ma nel caso di una concorrente che partecipa alla Champions League, il prezzo richiesto è di almeno 20 milioni di euro.