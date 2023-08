Taremi vuole il Milan I Il club rossonero accelera

Taremi è il grande obiettivo dichiarato del Milan per l’attacco. Il calciatore del Porto vuole giocare in serie A e spinge essere l’alternativa a Giroud e Okafor visto che l’interesse l’attaccante è ormai certo e potrebbe essere concreto nelle prossime ore ad una manciata dalla chiusura del mercato quando ormai i giochi saranno fatti.

Calciomercato Milan, Taremi verso l’Italia. E intanto Colombo..

E proprio per arrivare a Milano, il giocatore sarebbe disposto a rinunciare al 15% della sua futura rivendita visto che sia il Porto che il Milan non sono riusciti a trovare un accordo. Mentre Taremi potrebbe sbarcare in Italia, Colombo è sempre più vicino al Monza.