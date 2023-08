Calciomercato Inter, ecco Pavard a Milano | Domani visite e firma

Così come Romelu Lukaku, anche Benjamin Pavard è sbarcato a Milano. il difensore ex Bayern è atterrato in queste ore in Italia e domani mattina effettuerà le visite mediche accompagnato dai dirigenti dell’Inter prima di mettere nero su bianco visto che i due club hanno trovato l’accordo sulla base di 30 milioni di euro più 2 di bonus. Ricco quinquennale da 5 milioni di euro per il difensore francese.