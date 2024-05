Pronti 10 milioni per chiudere il discorso per Tchaouna con la Salernitana

La Lazio è vicino alla chiusura del suo primo acquisto in vista della prossima stagione. I biancocelesti stanno trattando con la Salernitana per Tchaouna.

Lazio, tutto pronto per Tchaouna

La Lazio sta lavorando da un po’ alla sostituzione di Felipe Anderson, in quest’ottica si legge dell’assalto a Tchaouna della Salernitana. E’ un ragazzo di appena 20 anni, in Serie A da un anno, ma ha dimostrato valore, tecnica e carattere. I contatti con la società granata vanno avanti già da diversi giorni, la Lazio potrebbe pagare la clausola di 8 milioni per liberarlo, ma sarebbe disposta a riconoscere 10 milioni, questa la cifra richiesta dai campani, per consentire al club di Iervolino di coprire il 40% di rivendita che deve al Rennes e garantirsi un discreto incasso.

Mentre la Lazio si assicurerebbe uno dei talenti di questa stagione di Serie A, i granata metterebbero a segno una plusvalenza importante dopo l’arrivo a titolo gratuito lo scorso giugno. E chissà che l’affare non possa includere anche uno fra Boulaye Dia e Lassana Coulibaly. Il primo sogna la Premier League, il secondo invece è un pallino dell’ex Angelo Fabiani.