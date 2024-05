Tutto pronto per il rinnovo di Andrea Cambiaso con la Juventus. La società ha voluto evitare qualsiasi possibilità di addio, investendo con determinazione e senza alcun dubbio sul ventiquattrenne ligure.

Juventus, nessun pericolo Cambiaso resta in bianconero

L’ex Bologna attualmente percepisce uno stipendio di un milione di euro più bonus, ma è previsto un aumento che riflette non solo il suo valore sul campo ma anche il suo desiderio di rimanere nel club. Il terzino sinistro, cresciuto nelle giovanili del Genoa, firmerà oggi il suo nuovo contratto con la Juventus fino a giugno 2029, con aumento dell’ingaggio.

Il club bianconero blinda il laterale dopo le ultime voci su interessamenti di club europei tra i più importanti di Premier League e non solo. Negli scorsi mesi si era addirittura parlato anche di Real Madrid. Cambiaso non lascerà Torino, si legherà alla Juve ancora a lungo.

Non solo Cambiaso, anche Daniele Rugani è pronto a firmare il rinnovo. Il nuovo accordo sarà valido fino a giugno 2026, con un’opzione per estenderlo fino a giugno 2027. Rugani ha accettato di ridurre il suo stipendio, dimostrando un forte attaccamento alla maglia bianconera e la volontà di contribuire al progetto del club. Questa mossa permette alla Juventus di mantenere un difensore di esperienza e affidabilità.