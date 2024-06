Juventus, incerto il futuro di Weah | Difficile che Thiago Motta voglia trattenerlo

In bilico la permanenza di Weah anche per il prossimo anno in casa Juventus

Timothy Weah non è certo che possa rimanere alla Juventus anche il prossimo anno. Come rivela la Gazzetta dello Sport non ci sarebbe la certezza che Thiago Motta possa confermarlo, ed è difficile che possa farlo rimanere anche solo come riserva, considerando anche la stagione non al top che ha disputato con Allegri nel suo primo anno in bianconero.

Juventus, in caso di offerta Weah potrebbe partire

Se dovessero arrivare delle offerte Weah potrebbe partire, e certamente Thiago Motta non ne rimarrebbe deluso. L’americano arrivato lo scorso anno dal Lille è stato impiegato per lo più sulla fascia destra a fare il quinto, con il nuovo allenatore potrebbe andare a giocare più avanti in un 4-2-3-1, ma il fatto che possa rimanere è ancora in dubbio.