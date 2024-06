Juventus, Giuntoli comincia a muoversi: Huijsen e Soulé in uscita | E c’è Greenwood

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul mercato della Juventus di Giuntoli e Thiago Motta: si cercano acquirenti per Dean Huijsen e Matias Soulé. I bianconeri cercano nuovi esterni d’attacco in vista della probabile partenza di Federico Chiesa e il mirino è attualmente spostato sull’Inghilterra, in particolare su Old Trafford e il Manchester United. Ritorno di fiamma in casa Juventus per Jadon Sancho, oltre a Greenwood.

Juve, 60 milioni da Soulé e Huijsen per arrivare al nuovo esterno: piacciono Sancho e Greenwood

Il fantasista argentino, che ha fatto tanto bene con il Frosinone quest’anno e che a Thiago Motta non dispiacerebbe, Giuntoli potrebbe essere costretto a sacrificarlo per finanziare la campagna acquisti. Su di lui c’è il Bayer Leverkusen, oltre a qualche inglese. Per il difensore dell’Under 21 spagnola si è già mosso il Borussia Dortmund. L’obiettivo tra queste due cessioni è incassare una sessantina di milioni.

Spostandoci invece sul mercato in entrata si va a parlare inglese, precisamente a Manchester: piace Greenwood, reduce da una buona stagione in prestito in Spagna, ma nei discorsi tra i due club potrebbe finire anche Sancho, di ritorno anche lui ma dall’avventura al Borussia Dortmund.

Gli inglesi valutano entrambi 50 milioni di euro. L’ex Dortmund non dispiace a Thiago e la Juventus ha già strappato il suo sì: il problema è il costo, oltre al periodo di stop legato a vicende personali. Per questo la Juve sta facendo altre valutazioni e, stando a quanto riferito dalla Gazzetta, ha chiesto inizialmente agli inglesi il prestito di Sancho con parte dell’ingaggio da 8,5 milioni pagato dai Red Devils, ma non è un’operazione semplicissima. Ora bisognerà vedere gli sviluppi e come vorrà vendere lo United.