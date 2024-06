Roma, interesse concreto per Soulè | Con la cessione di Abraham potrebbe arrivare

Soulè interessa molto alla Roma per rinforzare la zona offensiva

Matias Soulè è un giocatore che piace molto alla Roma. L’attaccante si è messo in mostra con il Frosinone quest’anno fornendo 11 gol e 3 assist. E’ chiaro che l’intento di De Rossi e Ghisolfi è quello di andare a pescare giocatori che sono bravi nel dribbling e nell’uno contro uno. Soulè è stato il secondo per dribbling riusciti in Serie A dietro solo a Kvaratskhelia.

Roma, Soulè valutato 25-30 milioni di euro

La Roma se dovesse vendere Abraham potrebbe seriamente andare sul talento di proprietà della Juventus come descrive la Gazzetta dello Sport. La cifra per portarlo a Roma è importante tra i 25 e i 30 milioni di euro, con un ingaggio che andrebbe sui 1,5 o 2 milioni all’anno il giocatore potrebbe essere convinto ad accettare anche perché al Frosinone il suo ingaggio era nettamente più basso, e sarebbe importante anche per le finanze dei giallorossi sostenere un ingaggio contenuto.