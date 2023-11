Matías Soulé ha rilasciato un’intervista presso SportWeek, dove ha parlato del proprio passato e di giocatori che ammira in modo particolare, come Sergio Agüero. Soulé ha parlato anche del campionato di Serie A, convinto che si tratterà di una lotta tra Juventus e Inter.

Soulé | Le parole dette durante l’intervista

Soulé, attualmente in forza al Frosinone, ma di proprietà della Juventus, ha così parlato di Sergio Agüero davanti ai microfoni: “Il Kun Aguero, giocava nel mio Independiente e io ero impazzito per lui. L’ho sempre seguito, anche se non l’ho mai conosciuto. Ho solo una foto con lui di quando ero bambino, vorrei tanto incontrarlo per farmela firmare”. Il giovane giocatore ha poi menzionato Ángel Di María, dicendo: “Il Fideo è un gran maestro. Siamo molto amici, mi scrive sempre (…) Ci siamo sentiti anche per commentare la scelta di puntare a giocare con l’Argentina”. In merito al campionato di Serie A, l’argentino ha commentato: “È presto, ma immagino sarà una lotta tra Inter e Juventus. Sono le più forti”.