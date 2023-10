Matías Soulé, promettente giovane argentino, di proprietà della Juventus e in forza al Frosinone Calcio varrebbe una fortuna. Il valore del centrocampista classe 2003, secondo calciomercato.com, infatti, si aggirerebbe sui 25 milioni di euro, perciò la società bianconera si appresta a blindarlo. Tale somma era stata fissata quest’estate dalla Juventus, ma sembra non essere stata presa molto seriamente; ora il gioiello argentino sembra valere anche di più.

Calciomercato Juventus, l’argentino verso il ritorno a Torino

Matías Soulé è un giocatore argentino, di origini italiane, che gioca come centrocampista, all’occorrenza anche come attaccante. Un calciatore molto tecnico e veloce che ama dribblare gli avversari.

Soulé è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Kimberley, dove sarebbe approdato all’età di sei anni, per poi passare al Vélez Sarsfield. Nel gennaio del 2020 è passato alla Juventus, la quale l’ha fatto passare in prestito al Frosinone nell’agosto del 2023. A livello internazionale Soulé rappresenta la nazionale argentina under-20, allenata da Javier Mascherano e ha già ricevuto diverse convocazioni per giocare con la nazionale maggiore, senza però scendere in campo con quest’ultima.