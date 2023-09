Frosinone-Fiorentina 1-1: Nico Gonzalez apre, Soulè chiude. Allo Stirpe finisce in parità

Il Frosinone continua a stupire

Primo tempo molto intenso che ha visto la Fiorentina avere la supremazia territoriale e passare in vantaggio al 19′ con il colpo di testa di Gonzalez. Nel secondo tempo risponde Soulé con un altro colpo di testa al 70′. Un punto per entrambe le squadre che hanno dimostrato di essere in grande forma in questo avvio di stagione.

Tabellino del match

Reti: 19′ Gonzalez, 70′ Soulé

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini (dal 20′ st Garritano); Soulè, Cheddira (dal 36′ st Cuni), Baez (dal 20′ st Caso).

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (dal 16′ st Kayode); Arthur (dal 26′ st Mandragora), Duncan; Gonzalez, Bonaventura (dal 26′ st Barak), Sottil (dal 16′ st Ikoné); Nzola (dal 36′ st Beltran).

Ammonizioni: Milenkovic, Parisi