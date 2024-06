ESCLUSIVA – Trezeguet: “Rinnovo Rabiot? Deciderà ciò che è meglio per lui”

Trezeguet: “Rabiot è un giocatore importante per la Juventus”

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus e della nazionale francese, intervistato dall’inviato per SportPaper, Samuel Tafesse, alla Milano Football Week, evento organizzato da La Gazzetta dello Sport.

A giorni scadrà il contratto del tuo connazionale, Adrien Rabiot, volevo sapere se lo hai sentito, se lo sentirà, e cosa consiglierai di fare?

“Rabiot è di un’altra generazione, non siamo amici. Deciderà ciò che è meglio per lui, lo ha fatto quando è arrivato alla Juve e lo farà adesso. Non so quali siano le sue intenzioni. È un giocatore importante, sia per il club che per la nazionale. Chi lo gestisce proverà a trovare il meglio per il lui. Sicuramente per la Juventus è diventato un giocatore molto interessante”.