Juventus, il Napoli non abbassa le pretese

La telenovela Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray, è destinata ad infiammare l’estate di calciomercato. Stando a quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la società partenopeo non si muove la richiesta di 75 milioni iniziale, cifra equivalente alla clausola valida per l’estero, presente nel contratto. La Juventus continua ad essere interessata al calciatore, ma dovrà sborsare una cifra importante per portarlo a Torino.