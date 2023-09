Empoli-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Empoli ancora a zero punti

Juventus ospite al Castellani

Terza giornata di Serie A: la Juventus sarà ospite dell’Empoli al Castellani, questa sera 20.45. Toscani ancora a secco di punti, dopo le sconfitte contro Monza e Verona; bianconeri che, dopo 0-3 ottenuto a Udine e il pareggio casalingo contro il Bologna, vogliono tornare a vincere nella seconda trasferta stagionale. Il match sarà visibile su DAZN, SKY SPORT SUMMER, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-3): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin, S. Bastoni; Cambiaghi, Caputo, Baldanzi. All. Zanetti

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri