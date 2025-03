Calciomercato Juventus, nessuno sconto per Conceicao

La Juventus valuta il riscatto di Conceicao. L’esterno portoghese dovrebbe lasciare il club a fine anno, a meno che la Vecchia Signora non decide di acquistarlo a titolo definitivo.

Calciomercato Juventus, la situazione di Conceicao

Come riportato da Repubblica, la clausola per il giocatore parla chiaro. Per il portoghese 2002 servono 30 milioni. Negli ultimi mesi si era vociferato di uno sconto sulla clausola riservato alla Juve. Tuttavia il Porto non sembra avere la volontà di scendere sotto la cifra imposta. I bianconeri dovranno pagare i 30 al Porto se vorranno riscattare il calciatore. Inoltre, ci sarebbero anche altri club europei interessati a Conceicao.

Nel frattempo la Juve si prepara per il Genoa. Motta è in cerca di riscatto dopo la pesante sconfitta subito contro la Fiorentina nell’ultima giornata di Serie A.