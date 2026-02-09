Il calciomercato Juventus non si ferma mai, già con il piede sull’acceleratore a Torino per sondare e trovare nuovi giocatori per rinforzare l’organico. La dirigenza sta lavorando per cercare anche nuovi giocatori a parametro zero ma che hanno grandi qualità tecniche. Nel mirino bianconero è entrato un nuovo giocatore: Xaver Schlager.

Calciomercato Juventus, nel mirino Xaver Schlager

La Juventus in pressing per Xaver Schlager. Il centrocampista austriaco, classe ’97, ha ufficializzato l’addio al Lipsia. Il giocatore, in scadenza a giugno di quest’anno, andrà via a parametro zero. L’austriaco ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con i tedeschi a giugno, ma di andare via darsi la possibilità di vivere una nuova esperienza.

I bianconeri, alla notizia del centrocampista che si è liberato, ha pensato subito di muoverai d’anticipo sulle altre squadre. L’austriaco è un giocatore papabile, la concorrenza è alta. A Torino, per evitare brutte sorprese, hanno iniziato a muoversi fin da dicembre. Comolli e Ottolini puntano a chiudere l’accordo per battere la concorrenza soprattutto del Celtic e diversi club di Premier League. Il giocatore del Lipsia, è un centrocampista centrale, classe 1997, uno dei pilastri della Nazionale austriaca.