Sorteggi Champions League: l’Atalanta pesca il Bayern Monaco. Tutti gli accoppiamenti

Tutto fatto con i sorteggi Champions League, l’Atalanta, dopo aver sognato, e fatto sognare, contro il Borussia Dortmund, agli ottavi di finale ha pescato l’altra grande big tedesca: il Bayern Monaco.
Sorteggi Champions League, il tabellone degli ottavi
- Real Madrid vs Manchester City
- Bodo/Glimt vs Sporting Lisbona
- PSG vs Chelsea
- Newcastle vs Barcellona
- Galatasaray vs Liverpool
- Atletico Madrid vs Tottenham
- Atalanta vs Bayern Monaco
- Bayer Leverkusen vs Arsenal
Le date degli ottavi di finale, i quarti di finale e le semifinali della Champions League
Le date per il resto della fase a eliminazione diretta sono le seguenti:
• Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
- Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
- Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026
- Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)