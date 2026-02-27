Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
venerdì, Febbraio 27, 2026
Sorteggi Champions League: l’Atalanta pesca il Bayern Monaco. Tutti gli accoppiamenti

Di
Anna Rosaria Iovino
-
65
fiorentina calcio
RAFFAELE PALLADINO RAMMARICATO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Tutto fatto con i sorteggi Champions League, l’Atalanta, dopo aver sognato, e fatto sognare, contro il Borussia Dortmund, agli ottavi di finale ha pescato l’altra grande big tedesca: il Bayern Monaco.

Sorteggi Champions League, il tabellone degli ottavi

  • Real Madrid vs Manchester City
  • Bodo/Glimt vs Sporting Lisbona
  • PSG vs Chelsea
  • Newcastle vs Barcellona
  • Galatasaray vs Liverpool
  • Atletico Madrid vs Tottenham
  • Atalanta vs Bayern Monaco
  • Bayer Leverkusen vs Arsenal

Le date degli ottavi di finale, i quarti di finale e le semifinali della Champions League

 Le date per il resto della fase a eliminazione diretta sono le seguenti:

 •  Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
  • Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
  • Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026
  • Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

