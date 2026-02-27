Calciomercato Lazio, le ultime novità tra rinnovi in arrivo e giocatori pronti ai saluti a fine campionato

Il calciomercato Lazio non si ferma mai, neanche oggi, a fine febbraio, quando mancano ancora molti mesi all’inizio della finestra estiva. La società biancoceleste pronta a salutare diversi giocatori, ma a Formello sono pronti anche a far firmare alcuni contratti di rinnovo.

Calciomercato Lazio, Pedro e Hysaj pronti ai saluti

In casa Lazio si affrontano di nuovo le situazioni legate ai prossimi saluti. In capitale, da tempo, la situazione legata ai rinnovi diventa sempre più delicata. Per quanto riguarda i contratti in scadenza, con diverse incognite che gravano sul futuro del club, ci sono alcuni nomi importanti.

Tra i contratti in scadenza, spiccano le situazioni contrattuali di giocatori del livello di Toma Basic, Elseid Hysaj e Pedro. I tre giocatori hanno contratti con scadenza nel 2026 o 2027. La società di Claudio Lotito ha deciso di rinviare la gestione di questi contratti, con un occhio al futuro. Mentre Basic, ha già accettato l’offerta di rinnovo ricevuta a fine dicembre, e la Lazio ha scelto di rinviare la firma ufficiale al mese di giugno, quando le circostanze potrebbero essere più chiare per tutti, resta da decidere per il futuro di Elseid Hysaj e Pedro.

Al momento sembrano preoccupare le situazioni di rinnovo legate a Elseid Hysaj e Pedro. Entrambi i giocatori sono a rischio partenza a parametro zero. I due calciatori non sembrano intenzionati a rinnovare, e la società dovrà fare i conti con la perdita di due giocatori esperti e titolari, risparmiando però circa 5 milioni di euro netti sui rispettivi stipendi. A Formello di dovrà decidere se impegnarsi con chi conta davvero o lasciar partire due icone della formazione biancoceleste per alleggerire le casse.