Il calciomercato Roma è alla continua ricerca di novità per rinforzare la rosa a mister Gasperini. Quest’ultimo, che lavora a stretto contatto con il diesse Massara, ha chiesto un nuovo giocatore a giugno. Al Gasp piace Vlasic.

Calciomercato Roma, si lavora per l’arrivo di Vlasic

A Gasperini piace molto il centravanti croato attualmente in forza al Torino: Nikola Vlasic. Mentre il Toro lavora sul rinnovo di Nikola, già dallo scorso dicembre, ma le cose sembrano in stallo. Il giocatore della Nazionale croata, che ha un contratto che lo lega al club granata fino al giugno del 2027, potrebbe salutare Torino a fine stagione.

Considerando che al momento la situazione non sembra sbloccarsi tra granata e croato, Gasperini ha avuto la brillante idea di far muovere la società giallorossa. Il tecnico della Roma avrebbe piacere di rinforzare il proprio organico con un giocatore con le sue caratteristiche, non solo di ottima qualità tecnica, ma anche di elevata duttilità tattica. Da Trigoria sono già pronti a fare la prima mossa: chiamare l’entourage del giocatore, classe 1997, che potrebbe rimpiazzare Pellegrini ed El Shaarawy, entrambi in scadenza al prossimo giugno con Vlasic.