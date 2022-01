Juve, per l’attacco spunta Martial

Juve, gol cercasi disperatamente. L’attacco è certamente reparto da rinforzare, con il futuro di Dybala ancora in dubbio e alla ricerca di gol, in casa Juve si cercano soluzioni. Torna di moda il nome di Anthony Martial, da 7 anni al Manchester United ma in questa stagione, finora, ha totalizzato appena dieci presenze e un gol in rotta con il tecnico Rangnick.

Continui i botta e risposta via social tra giocatore e allenatore, la Juve ci pensa ma la trattativa non risulta delle più semplici. Ingaggio da top player e volontà di restare a Manchester, Martial rappresenta in ogni caso un’ipotesi che potrebbe presto diventare una vera e propria trattativa soprattutto viste le difficoltà di arrivare ad altri obiettivi, vedi Icardi e Scamacca.