Calciomercato Juventus: Pogba si allena con la maglia bianconera

Calciomercato Juventus Pogba maglia bianconera | Nel momento più difficile, Paul Pogba non si scorda della ‘sua‘ Italia. Il centrocampista del Manchester United ha postato un video su Instagram che lo ritrae durante un allenamento in casa: il francese indossa una maglia della sua ex squadra, la Juventus. ‘Il nuovo campo di allenamento chiamato…. ‘Quarantine PP Arena‘, aperto 24/7. E’ Divertente lavorare a casa, con mio fratello Lindelof. Supporto i miei amici Blaise Matuidi ed Albin Ekdal, e tutti gli atleti e le persone nel mondo. Siate forti, state a casa e al sicuro”, scrive il giocatore. “Lo so che i più sfacciati parleranno della maglia della Juventus ma sto solo supportando i miei amici… tutto qui, niente di più”, aggiunge. Ma i tifosi, inevitabilmente, sognano il grande ritorno.

E poi c’è il video di Paul Pogba che, con addosso la maglia bianconera numero 14, quella

di Matuidi, si allena su un campetto sintetico improvvisato nel salone di casa, ironicamente ribattezzato Quarantine PP Arena, aperto 24 ore al giorno per sette giorni. A vedere quelle immagini, scatti e i dribbling con scarpe e ciabatte al posto dei coni, molti tifosi della Juventus hanno esultato pensando a un ritorno, quest’estate,del Polpo a Torino, nel club che lo vuole a tutti i costi e che è rimasto nel cuore del francese. Pogba, però, mette subito le mani avanti, consapevole che la scelta della maglia bianconera avrebbe scatenato più di una fantasia nel popolo juventino. «Lo so – precisa – che i più sfacciati parleranno della casacca della Juventus ma sto solo supportando i miei amici: tutto qui, niente di più». Insomma, la divisa sarebbe soltanto un segno di affetto e vicinanza all’Italia e ai suoi ex

compagni, non il segnale di una scelta quando – e se – lascerà il Manchester United.

«Voglio sostenere i miei amici Blaise Matuidi ed Albin Ekdal, e tutti gli atleti e le persone nel mondo. Siate forti, state a casa e in salute».

Raiola interviene con nuove ipotesi

Dopo i chiarimenti di Pogba volti a calmare soprattutto i supporters del Manchester United, letteralmente inferociti dopo le immagini in bianconero del Polpo, arriva il suo agente Mino Raiola a versare benzina sul fuoco. L’agente interviene con un ipotesi molto nebulosa però non inerente Torino quanto invece Madrid, sponda Real :” Le mie relazioni con il Real Madrid sono ottime. Sono in contatto con José Angel e mi piace molto parlare di calcio e delle questioni FIFA con lui. Voglio portare un calciatore al Real a titolo definitivo e ci proverò in questa estate. Sarebbe un orgoglio per me e i miei calciatori perché il Real è un grande club “. Logico pensare che il soggetto di queste affermazioni possa benissimo essere proprio Paul Pogba, oggetto del desiderio dell’allenatore Blancos, Zinedine Zidane.

Per poter realmente capire cosa accadrà bisogna però aspettare l’esito di questa stagione. L’arrivo di Bruno Fernandes ha decisamente rivitalizzato lo United che, inanellando una serie di risultati positivi, è fortemente tornato in corsa Champions. Conquistando la qualificazione Champions, Pogba potrebbe molto più semplicemente rimanere a Manchester anche il prossimo anno.

Vi lasciamo con il video dell’allenamento casalingo di Pogba