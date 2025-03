Calciomercato Juventus, probabile cessione per Gatti

Aria di saluti in casa della Juventus. Secondo Gianluca di Marzio, Federico Gatti potrebbe dire addio alla Vecchia Signora la prossima estate.

Calciomercato Juventus, Gatti nel mirino del Napoli?

Sul difensore bianconero ci sarebbe l’interesse del Napoli. Il club partenopeo potrebbe puntare su classe ’98 per colmare il vuoto lasciato dall’eventuale partenza di Juan Jesus, in scadenza a giugno. Per adesso però la cessione di Gatti rimane nel campo delle ipotesi. Non resta che aspettare le prossime settimane per capire quale sarà il futuro del difensore della Juventus.