Dean Huijsen sarà ceduto in prestito al Frosinone

Un altro canterano bianconero sarà ceduto in prestito, per Dean Huijsen si aprono le porte della Serie A, di Francesco lo accoglierà in prestito per sei mesi. Huijsen a Frosinone ritroverà i suoi ex compagni di squadra della Juventus U23 Soulè, Barrenechea e Kaio Jorge.

Il club bianconero prima di cedere in prestito il difensore di origini olandesi, ha deciso di prolungargli il contratto fino al 2027, perchè crede in lui, e a Luglio lo ritroverà sicuramente cresciuto ed Allegri potrà contare si di lui come un titolare fisso.