Juventus, piace Savic dell’Ateltico Madrid. C’è anche l’Inter

Fabio Paratici è alla ricerca di un difensore che possa rinforzare la retroguardia bianconera. L’ex Fiorentina nel mirino

Stefan Savic, ex Manchester City e Fiorentina, è il nome che piace a Paratici per rinforzare la difesa della Juventus. A riferirlo è Calciomercato.com. Il contratto del difensore montenegrino scade nel 2022, Savic piace ai bianconeri da molto tempo e tra le sessione di mercato invernale e quella estiva vorrebbe concretizzare l’affare. Per la difesa la dirigenza juventina sta valutando anche altri profili più giovani ma Savic potrebbe essere il giocatore giusto poiché porterebbe molta esperienza e conosce già il calcio italiano. La ricerca dei futuri sostituti di Bonucci e Chiellini è ufficialmente iniziata; l’obiettivo è quello di costruire un reparto che abbia il giusto mix di esperienza e di gioventù. Occhio di riguardo all’Inter; anche la dirigenza nerazzurra sta seguendo con molta attenzione il classe 1991 e nei giorni scorsi si è parlato di un possibile inserimento come contropartita nella trattiva che porterebbe Christian Eriksen in maglia Colchoneros.