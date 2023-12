Anche la Juventus è intenzionata a rinforzarsi ulteriormente, soprattutto a centrocampo, nel mercato di gennaio. Come riporta Tuttosport, i bianconeri potrebbero puntare forte su Pierre-Emile Hojbjerg.

I possibili nomi per il centrocampo bianconero

Il centrocampista è scontento del Tottenham e piace molto alla dirigenza bianconera. La Vecchia Signora però punta a un prestito con diritto di riscatto, anche se il club londinese punta ad un obbligo a 30 milioni di euro. I bianconeri potrebbero sciogliere questo nodo vendendo Illing o sacrificando Soulé, attualmente in prestito al Frosinone. Pertanto, dato che Kalvin Philips non piace molto a Max Allegri, Hojbjerg è la probabile scelta a centrocampo della Juventus. Questa ipotesi è ancora più importante vista la situazione di Rodrigo de Paul, che l’Atletico non vuole vendere, né a titolo definitivo né in prestito. In difesa sembra piacere Tiago Djalò, in scadenza al Lille e seguito anche dall’Inter.