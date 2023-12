Con il secondo posto in cassaforte, la Juventus vuole provare a sferrare l’attacco per lo scudetto contro la corazzata Inter anche se Allegri sa che ci vorrà qualcosa in più e non solo Yildiz, che però sta stupendo tutti.

Calciomercato Juventus, Yildiz talento ma non basta. Urgono rinforzi

E proprio di questo questo ha parlato Alberto Rimedio ai microfoni della Rai: “Allegri stravede per Yildiz che ha qualità fuori dal comune, io vedo un ragazzo che assomiglia molto al primo Pogba perché questo ragazzo nel 2022 è stato strappato al Bayern a costo zero perché era svincolato ed è stato prima nella Primavera, poi in Next Gen e adesso in prima squadra. Ha già segnato con la Nazionale turca e ha prospettive straordinarie perché al di là delle qualità dal punto di vista tecnico riesce a ricoprire diversi ruoli ed è veramente un ragazzo sul quale la Juventus può costruire un futuro importante. Allegri poi ha la capacità di saper aspettare il momento giusto per inserire questi giovani e lo ha fatto tante volte nel corso della sua carriera e così è successo con Yildiz che ha approfittato dell’assenza di Chiesa. Soulè? Credo che la Juventus possa monetizzare dalla cessione di questa ragazzo per finanziare un colpo a centrocampo”.