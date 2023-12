Il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn in cui ha commentato la questione prestiti in vista del mercato di gennaio. Il Ds dei gialloblù è tornato sui tre prestiti dalla Juventus di Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea:” I tre in prestito dalla Juventus? Il nostro desiderio è di farli rimanere qui fino alla fine, siamo molto fiduciosi. Abbiamo un rapporto bellissimo con la Juventus, c’è fiducia reciproca e speriamo che oggi i ragazzi possano darci una gioia“.

Huijsen, l’affare è praticamente concluso

Angelozzi si è poi soffermato anche sull’affare Huijsen:” Mancano solamente le firme, c’è già un accordo quindi dal primo di gennaio dovrebbe essere tutto a posto. Un altro tassello della Juventus viene qui a formarsi, un giovane forte e siamo orgogliosi di continuare questa collaborazione con la Juventus“.