Intervenuto a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli, il ds del Frosinone, Guido Angelozzi, ha parlato in merito alle voci su Soulè, calciatore di proprietà della Juventus e che è ambito dai club di Premier League.

Angelozzi: “Si parla molto di Soulè”

Qual è il ragazzo che l’ha impressionata di più?

“In questo periodo si parla molto di Soulé ma io dico tutti quanti. E poi non dimenticherei nemmeno chi c’era lo scorso anno, i Gelli e i Monterisi… Sono calciatori che non giocavano in Serie C e ora stanno facendo bene in Serie A. Anche Oyono l’abbiamo preso in Serie C, siamo coraggiosi e abbiamo un po’ di fortuna oltre a un allenatore molto bravo”.

Soulé sarà pronto a fine stagione per tornare a Torino e vestire la maglia della Juventus?

“La Juve ha dirigenti importanti, sanno loro cosa fare. Io dico che diventerà un calciatore importante, poi non so se giocherà alla Juve o altrove. Ci sono tanti club inglesi che lo seguono, ogni settimana si accreditano per seguirlo tante società di Premier League. E’ un giocatore che diventerà un top”.

A gennaio resterà con voi?

“Io penso di sì, attualmente è del Frosinone e quindi non ci pensiamo”.

Ma avete avuto contatti con la Juve in tal senso?

“No, no. Con la Juve abbiamo buonissimi rapporti ma noi cerchiamo di fare il meglio per il ragazzo e quindi di conseguenza per la Juve”.