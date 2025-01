Calciomercato Lazio, bloccata la trattativa per Casadei l Le ultime

Durante il mercato le trattative possono essere lunghe e complicate, spesso per arrivare a un accordo definitivo c’è bisogno di molto tempo e, alle volte, c’è anche il rischio di non trovarlo.

Le ultime su Casadei

In questo senso, la trattativa tra la Lazio e il Chelsea per Casadei potrebbe essere l’ennesimo esempio. Infatti – come riporta Il Messaggero – le due società hanno trovato un accordo per il prezzo del’operazione, ma manca un’intesa per quanto riguarda le modalità di pagamento. Lotito vorrebbe rateizzare i pagamenti, portandoli oltre il 30 giugno, per non gravare sul bilancio annuale, ma i Blues non sarebbero d’accordo.

Nel frattempo la Lazio continua a prepararsi per il prossimo impegno di Europa League, in cui i biancocelesti affronteranno lo Slava Braga.