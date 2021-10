Calciomercato Lazio, caccia al difensore: Tare sfida Marotta

La Lazio pensa al mercato

Durante la pausa nazionali la Lazio si muove sul fronte mercato.

Tare e Sarri stanno studiando la rosa per mettere a punto pregi e difetti. Il reparto che meno piace ad oggi sembra essere la difesa.

Carenti i terzini mancini di ruolo, Hysaj sembra essersi adattato bene in un ruolo che non è il suo. Per quanto riguarda i centrali la squadra biancoceleste è in difficoltà: Patric è adattato e non sembrano pervenuti Radu e Vavro che non sono mai stati presi in considerazione da Sarri.

Altra storia è Luiz Felipe, che oltre a non essere del tutto affidabile, è a rischio addio perché ha il contratto in scadenza a giugno 2022.

Obiettivi di gennaio

Potrebbe essere interessante per la Lazio il profilo di Anel Ahmedhodzic, classe 99 del Malmo, già accostato ai biancazzurri nel mercato estivo.

Valore stimato a 10 milioni, l’operazione non è semplice considerando tempi, costi e concorrenza. Infatti anche Inter e Napoli sembrano interessate al giocatore.

Altro nome che sta puntando Tare è quello di Boubacar Kamara, 21enne francese in scadenza con il Marsiglia – la Lazio potrebbe trattare con il giocatore scavalcando la mediazione del Marsiglia. Al francese sembra interessato anche il Milan.