Calciomercato Lazio, caccia al vice Immobile | I nomi

La Lazio continua al mercato. Il ds Tare sta lavorando in queste ore per accontentare Sarri con due acquisti di qualità, un centravanti di scorta a Immobile e un terzino sinistro anche se prima occorrerà cedere sul mercato tutti quegli esuberi che non servono all’allenatore toscano.

Prima di acquistare il vice Immobile, che potrebbe essere Simone Zaza, uno degli ultimi nomi usciti in casa biancoceleste, bisognerà cedere Muriqi, che ormai è fuori dagli schemi di Sarri e che piace in Premier League e Lazzari. E proprio l’esterno destro della Lazio potrebbe finire sul mercato per arrivare all’attaccante del Torino, che sarebbe perfetto per il vice Immobile, ruolo che nella Lazio ha interpretato bene solo Caicedo. Uscito Escalante, restano da cedere poi Vavro, Anderson, Patric e Lukaku.