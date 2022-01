Mercato Lazio, idea per la difesa: possibile lo scambio in serie A

Sul piatto della bilancia potrebbe essere messo Lazzari

Il mese di gennaio sarà piuttosto impegnativo per Igli Tare, nel tentativo di cercare rinforzi per la rosa di Maurizio Sarri. Il compito del dirigente biancoceleste sarà anche quello di vendere alcuni elementi per far spazio ai nuovi acquisti. E da questo punto di vista, nelle ultime ora si parla di una possibilità che permetterebbe di prendere due piccioni con una fava.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Lazio, cessione a un passo: si punta al difensore

Calciomercato Lazio, c’è una squadra in vendita| La lista completa

Come riporta Il Messaggero, infatti, Manuel Lazzari, che è sulla lista dei cedibili potrebbe interessare al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il terzino destro ex Spal non si è mai integrato a pieno negli schemi di Sarri finendo per entrare nella lista dei sacrificabili. E in casa emiliana ci potrebbe essere uno scambio con Aaron Hickey, terzino classe ’02, alla seconda stagione in Italia. Per età e qualità dimostrate finora, potrebbe essere un ottimo colpo anche in ottica futura per la Lazio.