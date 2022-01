Calciomercato Lazio, c’è una squadra in vendita | La lista completa

Non un compito semplice per Tare

L’imperativo in casa Lazio è sempre quello: vendere. Complice l’indice di liquidità, il ds Tare ha bisogno prima di cedere e poi di acquistare anche se non sarà facile fare la prima cosa visto che è sempre stato più facile comprare che cedere. Il diesse biancoceleste una volta venduti gli esuberi dovrà accontentare Sarri con due rinforzi, un vice Immobile e un terzino sinistro.

LEGGI ANCHE:

Tra gli esuberi che finiranno sul mercato ci sono Lukaku, che interessa al Genoa, Escalante Vavro e Jony che potrebbero tornare in Spagna, Adekanye, Durmisi e gli ex Primavera Lombardi, Jorge Silva, Falbo e Cerbara, Andrè Anderson e Adamonis. Ci sono però sempre i pezzi forti della rosa di Sarri, Muriqi(che piace al Galatasaray) e Lazzari, che non trova collocazione tattica con il nuovo 4-3-3 di mister Sarri, che interessa ora a Bologna e Torino e che potrebbe trovare spazio con uno dei nuovi allenatori.