Calciomercato Milan, Camarda in prestito al Lecce l I dettagli dell’operazione

È fatta per il prestito di Camarda al Lecce. Nelle ultime ore le due parti hanno stretto l’accordo per l’attaccante che lascia il Milan per disputare la prossima stagione nel club pugliese, a riportarlo è Milannews.it.

Milan, i dettagli del prestito

Il club rossonero ha optato per il prestito del classe 2008, l’intenzione è quella di offrire maggiore spazio a Camarda per permettere di crescere e adattarsi alla Serie A. In questo senso il Lecce sembra essere la squadra giusta per l’attaccante. Inoltre, nell’accordo ci sono due clausole di riscatto per il Lecce e di controriscatto per i rossoneri che conferma quindi la volontà di puntare su Camarda.